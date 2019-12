Da vrhunski športniki iščejo poti v tujino, ne preseneča davčnega strokovnjaka Ivana Simiča. »Na to sem opozarjal pred več kot 15 leti, imel predloge, kako bi to uredili. Športnike popolnoma razumem. Slovenija je ena najbolj obdavčenih držav. Rogličeva odločitev je edina logična. Slovenska vlada in ministrstvo za finance pa naj razmislita, kako bosta to uredila,« je za petkovo izdajo mariborskega Večera dejal nekdanji direktor davčne uprave.

Kot primer previsokih davkov je izpostavil nagrade za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki, ki jih je našim reprezentantom izplačala Nogometna zveza Slovenije, ko je bil Simič njen predsednik. Polovica celotnega zneska je šla za davke, poudarja Simič.

Slovenski športnik iztekajočega se leta Primož Roglič bo pedala na največjih kolesarskih dirkah še vedno vrtel pod slovensko zastavo, ne bo pa s svojimi uspehi prispeval v državno blagajno. Zasavec je potrdil, da je bivališče prestavil v Monte Carlo. »Ni nobena skrivnost. Nica je od Monaka oddaljena le dobrih 15 oziroma 20 kilometrov, tako da sem prvi dve etapi že pogledal in ju že poznam. Drugače vsakodnevno treniram na cestah, kjer bosta potekali prvi etapi naslednjega Toura,« je Roglič za Val 202 povedal, da so razlogi za njegovo selitev v Monako predvsem športne narave.

Ob Azurni obali se bo lahko bolje pripravil na vrhunec naslednje sezone, dirko po Franciji, na kateri bo kolesar nizozemskega moštva Jumbo-Visma v ožjem krogu favoritov za končno zmago na najprestižnejši tritedenski dirki na svetu.

A je prav obdavčitev, navaja Večer, pogost razlog, da posamezniki z visokimi dohodki, ne le športniki, prestavijo naslov bivališča v davčno ugodnejše države. V Monaku so dohodki in nagrade obdavčeni do osmih odstotkov, v Sloveniji pa morajo športniki z boljšimi prihodki plačati od 35- do 50-odstotni davek.

Za selitev v kneževino je sicer treba izpolniti kar nekaj pogojev. Med drugim se zahteva odprt račun na eni od monaških bank, te pa za odprtje računa zahtevajo depozit v višini pol milijona ali milijon evrov. Da bi stalno bivališče obdržal, mora novi prebivalec mediteranske državice dokazati, denimo z računi za elektriko, da je v letu dni vsaj šest mesecev in en dan preživel v Monte Carlu.

V Monte Carlu imata že več let stalni naslov prijavljena kolesarja Jani Brajkovič in Matej Mohorič. Na vrhuncu kariere je tam uradno bivala atletinja Jolanda Čeplak, nosilka bronaste olimpijske kolajne v teku na 800 metrov iz Aten. V Monte Carlu je živela najboljša Slovenka na teniški lestvici WTA Polona Hercog, ki ima zdaj bivališče prijavljeno v Dohi. Kneževina je priljubljena med zvezdniki formule 1 in tenisači.

Večer navaja tudi primer slovenskega teniškega igralca Blaža Kavčiča, ki že več let živi v Dubaju. Kavčič sicer poudarja, da nižji davki niso edini razlog za selitev v Združene arabske emirate. »Ni pa naključje, da večina slovenskih športnikov, ki zasluži nekoliko več denarja, nima rezidentstva v Sloveniji. To pomeni, da nekaj ni v redu. Če bi bili standardi, kot morajo biti, bi ostali doma,« odgovarja Kavčič.