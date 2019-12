NLB Vito sta konec leta 2002 ustanovili NLB in belgijska skupina KBC, takratna solastnica NLB. Glavni cilj ustanovitve je bila združitev konkurenčne prednosti bančništva in zavarovalništva. NLB jo je morala prodati zaradi dodatne zaveze Evropski komisiji zaradi zamude pri privatizaciji NLB, ki jo je morala država izpeljati v zameno za odobreno državno pomoč NLB konec leta 2013.

Zaključek prodaje druge največje življenjske zavarovalnice v Sloveniji s tržnim deležem 14,8 odstotka je pogojen z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev in pridobitvijo soglasja pristojnih regulatornih organov. Pričakuje se, da bo transakcija zaključena predvidoma do konca prvega polletja 2020, so danes sporočili iz NLB in Save Re.

»To je zadnji korak na naši poti k izpolnitvi vseh zavez Evropske komisije in pomemben mejnik, saj bomo lahko odslej na trgu naposled poslovali in konkurirali s polnim potencialom. Verjamemo, da smo za NLB Vito našli pravega strateškega partnerja, ki bo nadaljeval uspešno zgodbo,« je ob tem dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Predsednik uprave Zavarovalne skupine Sava Marko Jazbec je ocenil, da konkurenčno prednost NLB Vite predstavlja kombinacija znanj in izkušenj NLB in KBC, kar je trdna podlaga za nadaljnji razvoj močnega partnerstva z Zavarovalno skupino Sava na področju bančnega zavarovalništva. Sava Re je matična družba Zavarovalne skupine Sava, ki je ena od treh največjih zavarovalnih skupin v regiji JV Evrope.