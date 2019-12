Po koncu severnoameriške avanture se je Ibrahimović že novembra odločil, da se bo iz Amerike znova vrnil v Evropo in zaigral za italijanskega prvoligaša iz Milana AC Milan. Stvar pogajanj je bila le višina plače.

Novico je prvi potrdil italijanski novinar Gianluca Di Marzio, ki je na twitterju zapisal, da je Ibrahimović pristal na vrnitev v Milano. Italijanski klub in švedski napadalec sta se zavezala, da bosta v naslednjih dveh dneh podpisala pogodbo do junija 2020 z možnostjo podaljšanja, sta poročala Gazzetta Dello Sport in Sky Sports Italia.

Ibrahimović je že igral za nekdanjega italijanskega nogometnega velikana v letih od 2010 do 2012, ko je zabil 42 golov na 61 ligaških tekmah ter Milanu leta 2011 pomagal osvojiti zadnji scudetto.

Klub je Ibrahimoviću za pol leta ponudil osnovno plačo v višini tri milijone evrov, brez dodatkov v primeru doseženih golov in števila nastopov. Šved pa se bo v skladu s temi poročili svojim novim soigralcem na treningu v Milanellu pridružil 30. decembra.

Milano trenutno ni v najboljši kondiciji. Atalanta Josipa Iličića je Milanu ob koncu minulega tedna s 5:0 prizadejala enega najhujših porazov v zgodovini v serii A. Milančani so na 11. mestu prvenstvene lestvice daleč od mest, ki bi jim zagotavljala igranje v evropskih prvenstvih.

Osemintridesetletni švedski napadalec, ki se je rodil na Švedskem jugoslovanskima izseljencema, je marca 2018 okrepil nogometni klub iz Los Angelesa LA Galaxy, s katerim pa mu bo ob koncu leta potekla pogodba. Za kalifornijske galaktike je dosegel skupno 53 golov.