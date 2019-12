Krvavo je bilo še leta 2017 in 2015 s 342 umori in Baltimore ima tako na 100.000 prebivalcev okrog 57 umorov. Za primerjavo so v New Yorku z osmimi milijoni prebivalcev do 15. decembra našteli le 306 umorov.

Baltimora se je v preteklosti prijel vzdevek mesto šarma, kar pa ne velja več. Do leta 2015 je število umorov v mestu sicer upadalo, zdaj pa že peto leto zapored presega številko 300. Prelomnica bi naj bila smrt temnopoltega osumljenca Freddieja Graya, ki so ga policisti prevažali po mestnih luknjah v marici do onemoglosti in na koncu mu je odpovedalo srce.

Nato so v mestu izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju, policisti so se užalili in manj aktivno posegajo v revne temnopolte predele mesta, kjer je veliko nasilja. V Baltimoru imajo pištole 13 ali 14 let stari najstniki, ki so premladi, da bi dojeli resnost zločinov.

Policijski komisar Baltimora Michael Harrison je julija objavil petletni načrt boja proti kriminalu, s katerim upa tudi na izboljšanje odnosov s skupnostjo. Zmanjšali naj bi čas odziva na prijave zločinov in dali prioriteto zločinom proti življenju in posesti. Za načrt je potreben denar, ki pa ga mesto nima.