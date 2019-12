Potniško letalo Fokker 100 je danes zjutraj strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Almatiju na jugu Kazahstana. Od nekaj manj kot sto potnikov in članov posadke na krovu jih je umrlo najmanj 12, med njimi naj bi bilo šest otrok. Poškodovanih je bilo 66 ljudi, 12 jih je v kritičnem stanju, poroča Reuters. Vzrok nesreče letala kazahstanske družbe Bek Air bo razkrila preiskava, poleg napake pilota ali tehnične napake je po poročanju lokalnih medijev možen krivec tudi slabo vreme. V času nesreče je bila na območju gosta megla.

Na pol prelomljeno letalo in srhljivi kriki

Letalo, ki je bilo zgodaj zjutraj iz Almatija na poti v prestolnico Nursultan, je z radarjev izginilo nekaj minut po vzletu, med hitro izgubo višine je najprej podrlo betonsko ogrado, kmalu zatem pa treščilo v dvonadstropno zgradbo, ki je bila, na srečo, prazna. Na fotografijah s kraja nesreče je videti letalo, prelomljeno na pol, razbitine pa posejane po bližnji okolici.

»Najprej nas je prestrašil srhljiv zvok, kmalu smo začeli izgubljati višino in smo bili vse bliže tlom. Letalo se je čudno nagibalo. Bilo je kot v grozljivki, ljudje so kričali in jokali,« je za lokalni portal Tengrinews povedala ena od preživelih. »Kakšni dve minuti po vzletu se je letalo začelo tresti. Potem smo začeli padati, a ne navpično, temveč pod kotom. Zdelo se je, kot da pilot nima več nadzora nad letalom,« pa je za časnik Vremya pojasnil drugi potnik, poslovnež Aslan Nazaraliyev. Nekaj potnikov je na spletnih družbenih omrežjih zapisalo, da so na prvo moč v razbitinah čakali neverjetnih 20 minut. »Nikogar ni, ne reševalcev, ne koga drugega. Nobene pomoči,« je potarnala ob objavi posnetka strmoglavljenja. Oblasti so to zanikale, saj da so pomoč na kraj nesreče poslali nemudoma.