Izrael grozi Iranu z vojno

Načelnik izraelskega generalštaba Aviv Kochavi je medijem razkril, da se pripravljajo na možnost »omejenega spopada« z Iranom. Vojna ne bo brez žrtev in ne moremo zagotoviti, da bo kratka, je dejal Kochavi. Priprave je povezal s sedanjo pospešeno iransko bogatitvijo urana in z njegovim razvijanjem raket, ki bi lahko dosegle Izrael, pa s tem, da so iranski vojaki prisotni v Iraku in Siriji, kjer so že nekaj let celo ob meji z judovsko državo. V Siriji je Izrael od leta 2011 izvedel vsaj sto napadov predvsem zaradi orožja, ki ga Iran dostavlja libanonskemu Hezbolahu, v prvi vrsti rakete, ki bi lahko dosegle judovsko državo. Lani pa so Izraelci večkrat napadli iransko vojsko v Siriji.