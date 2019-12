Po tekaški Planici prihaja Tour de Ski. Peto in deveto mesto Anamarije Lampič in Katje Višnar ter njuno deveto mesto v ekipnem sprintu na domači tekmi svetovnega pokala pod Ciprnikom je odlična popotnica za vrhunec mednarodnega dogajanja v tekaških smučinah v tej zimi. Brez olimpijskih iger in svetovnega prvenstva je vsa pozornost usmerjena v svetovni pokal. Novoletna turneja Tour de Ski pa bo tokrat že štirinajstič njegov vrhunec. Tudi po nagradnem skladu z več kot pol milijona evrov.

Kako pomemben je za svetovno elito, pa se je kazalo v Planici, kjer ni bilo največjih zvezdnikov. Manjkala sta tudi Norvežana Johannes Hoesflot Klaebo in Ingvild Flugstad Oestberg, ki sta lani osvojila lovoriko kristalne piramide. Zelo pomemben del sezone bo tudi za petčlansko slovensko zastopstvo, ki bo v soboto, 28. decembra, nastope začela v švicarskem Lenzerheideju. Ob izkušenih Vesni Fabjan in Katji Višnar, novinki Aniti Klemenčič in edinem tekaču Mihu Šimencu bo osrednja pozornost na Anamariji Lampič.

Tokratni Tour de Ski ima sedem tekmovalnih dni. Prva dneva bo karavana v Lenzerheideju, kjer bo na sporedu najprej tekma na razdalji (deset in 15 kilometrov) v drsalnem slogu in drsalni sprint. To bo najzanimivejša etapa za vso slovensko ekipo. Nato se seli v Pusterško dolino pod Tri Cine v Toblach/Dobbiaco, kjer bosta na silvestrovo in novega leta dan dve tekmi na razdalji. Dolina Fiemme je karavano gostila v vseh dosedanjih izvedbah. Tokrat bo na prizorišču tekaških tekem olimpijskih iger 2026 zadnje tri dni. Ob tekmi na deset in 15 kilometrov s skupinskim startom v klasiki, ki bo točno 100. etapa Toura v zgodovini, ima Anamarija Lampič še posebej označen sprint v klasiki šestega tekmovalnega dne. Tour de Ski se bo 5. januarja tudi letos končal z vzponom na smučišče Alpe Cermis. Le da tokrat prvič ne bodo začeli po zaostankih s skupnega seštevka, ampak se bo najznamenitejša etapa s peklenskim zaključkom začela s skupinskim startom. Morda je prav to dobro tudi za slovensko tekaško princesko.

Tour de Ski se je začel po vzoru kolesarskih etapnih dirk. In tako, kot so med kolesarji specialisti za hitre sprinterske etape in gorske terene, se že vsa leta delijo tudi tekači in tekačice. Specializacija je tudi v tekih na Touru očitna, tudi v slovenski reprezentanci. Za Miho Šimenca, Vesno Fabjan, Katjo Višnar in nemara tudi mlado Anito Klemenčič se bo Tour končal že po sprintu v Švici ali izjemoma pri zadnjih slovenskih kozolcih v Toblachu, najbližje Sloveniji. Anamarija Lampič je odločena iti do konca. Struktura tekmovalnih dni je vsako leto malo drugačna, manj naklonjena sprinterjem. Drugi tekmovalni dan se bo utrujenost že poznala. Še posebno pa bo ta dejavnik vplival na vrstni red predzadnji dan, nato po besedah glavnega trenerja Nejca Brodarja največ stavijo na 4. januar. »Prve tri tekme so v prostem slogu. Bomo videli, kako bo,« si Anamarija Lampič običajno nikoli ne nalaga bremena visokih napovedi, čeprav je preteklo soboto v Planici s petim mestom pritekla najboljši dosežek v tej disciplini. »Na takih preizkušnjah se vsak dan počutiš drugače, enkrat bolje, drugič slabše. Včasih misliš, da ne boš zmogel niti na start, a se ti nato odpre. Zadala sem si cilj, da v Val di Fiemme čim bolje odtečem klasični sprint, zadnji dan me čaka smučišče navzgor in kar bo, bo,« pravi Anamarija Lampič. Pred letom dni je vse presenečala. Zadnji dan je vzpon začela celo kot deseta v skupnem seštevku in mnogi so že razmišljali, da se morda po desetletju približa sanjskim dosežkom Petre Majdič, ki je vrhunec dosegla točno pred desetimi leti z drugim mestom. Lampičeva je nato končala kot 22., mesto za Alenko Čebašek, ki sta s tem dosegli najboljša dosežka po nepozabni Petri. »Za zaključni klanec sem vedela, da bo težko, da bo tako hudo, pa ne. Trpela sem, umirala, slabo mi je bilo, a nisem odnehala. Hrib me je uničil,« je lani opisovala napore. Kako zahteven je Tour de Ski, zelo zgovorno dokazuje tudi to, da so ga v celoti v dosedanjih izvedbah ob Majdičevi, Lampičevi in Čebaškovi končali le še Lea Einfalt, Maja Benedičič, Barbara Jezeršek in Vesna Fabjan ter sedanji trener Brodar. Posebej pa zgodovino piše prav Vesna Fabjan, ki bo tokrat na startu že trinajstič. Ena in edina.