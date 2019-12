»Pri gospodu Lebnu sem storil napako, ko sem zaradi očitkov sprejel njegov odstop. Do danes mu ni bilo nič dokazano, izgubil pa sem dobrega ministra. Te napake ne želim ponoviti,« pravi Šarec in dodaja, da bo ukrepal, če bo od pristojnih organov dobil tehtne dokaze zoper Pivčevo. »Ne bom pa ministrov menjaval zato, da bom komur koli lajšal delo pri kandidaturi za predsednika stranke. Verjamem, da ima gospod Erjavec tudi brez tega dobre možnosti za zmago na kongresu.«

Šarec ne skriva nezadovoljstva niti nad ravnanjem predsednice SAB Alenke Bratušek. »Da so me nekateri pozivali k odstopu, če ministrica za kohezijo ne bo potrjena, je bilo močno deplasirano,« je oster. Opozarja, da takšna politika na dolgi rok ne bo zdržala. O ne ravno najboljšem ugledu vlade, ki je v zadnjem času odvisna od nacionalistične stranke, pa pravi: »Manjšinska vlada je vedno od nekoga odvisna. Ali ima Levica kaj boljši ugled, če nastopa skupaj s SDS? Skupaj so rušili resolucijo o nacionalni varnosti, nastopili proti kandidatki za ministrico za kohezijo Angeliki Mlinar…«

Glede arbitraže o meji s Hrvaško ostaja neomajen, arbitražna razsodba je jasna, bilateralnih odnosov s Hrvaško ne bo. »Saj ni boga, ki bi nam zagotovil, da nas ne bo sabor še tretjič izigral.« Z delovanjem SDH in kadrovanjem po državnih podjetjih Šarec ni ravno zadovoljen, a se v to, kot zatrjuje, ne vtika. O vlogi državnega sekretarja Damirja Črnčeca, ki naj bi po namigih nekaterih imel celo večjo moč kot on, pa pravi: »Gospod Črnčec dobro ve, kje je njegovo mesto, in dobro se ve, kdo vodi vlado. Gospod Črnčec je vojak in se zaveda, kakšna je hierarhija. Če pa bo kdo kaj delal mimo mene in v škodo države, bo takoj zamenjan.«

