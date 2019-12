»Ustvaril sem več filmov z ženskami za kamero in v osrčju zgodbe kot kdor koli drug. Bil sem prvi, oral sem ledino. A o tem nihče ne govori. Vse je pozabljeno,« je filmski mogotec Harvey Weinstein potožil v intervjuju za časnik New York Post, prvem po več kot letu dni. O spolnih napadih, nadlegovanju in posilstvih, česar ga je obtožilo več kot 80 žensk, ni želel govoriti. Grozil je s prekinitvijo intervjuja, če bi mu novinar postavil kakršno koli vprašanje, ki mu ne bi bilo pogodu. Weinstein je prepričan, da bi se moral v zgodovino zapisati (tudi) kot človek, ki je ženskemu spolu v filmski industriji odprl ogromno vrat, ne zgolj kot plenilec, ki je iz teh istih žensk za potešitev lastnih potreb ustvaril žrtve. »Hočem, da se me spominjajo po tem, kdo sem bil, ne po tem, kje sem pristal,« je dodal. »Prišel sem iz nič in z Miramaxom ustvaril imperij. Če se spomnite, kdo sem bil nekoč, lahko podvomite o vsem tem,« se je navezal na odraščanje v Queensu ter izpostavil več dobrodelnih projektov. Med drugim tudi zbiranje denarja za žrtve terorističnega napada na newyorška dvojčka leta 2001.

Kot »pionirja« na katerem koli področju, zlasti pa ne pri promociji žensk v svetu filma, ga zagotovo ne vidi kakšna četrtina tistih, ki ga obtožujejo spolnih napadov. »Gre za manipulacijo. Konec koncev zagotovo ne bo pozabljen,« so se odzvale na njegovo tarnanje. »Spominjali se ga bomo kot spolnega plenilca, nepopravljivega nasilneža, ki si je vzel vse, zaslužil pa si ni ničesar. Spominjali se ga bomo tudi po tem, da se mu je zoperstavilo ogromno žensk, ki so imele dovolj zlorab,« so zapisale igralke, asistentke, producentke in druge, ki so v preteklosti sodelovale z zdaj 67-letnikom. Med njimi so tudi znani obrazi, denimo Ashley Judd, Rose McGowan in Rosanna Arquette. Iste ženske, ki so leta 2017, ko je v javnost prišel članek o njegovem »sodelovanju« s podrejenimi ženskami, zagnale gibanje Jaz tudi/Me too. Kmalu zatem so Weinsteina aretirali.