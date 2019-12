Do vključno 30. decembra bo vsak večer ob 17. uri najmlajše pozdravil dedek Mraz, ki se bo s kočijo in spremstvom sprehodil od Brega čez Čevljarski most do Mestnega trga, po Stritarjevi ulici do Prešernovega trga, po Wolfovi do Kongresnega trga in naprej do odra na Novem trgu.

Danes se je tudi uradno začel praznični spored na velikem odru na Kongresnem trgu, ki ga bodo vse do zadnjega dne v letu zaznamovali nastopi pevcev in skupin popularne glasbe. Koncerti so imenitna priložnost za srečanje s prijatelji in znanci ter uživanje ob dobri glasbi. Jutri si bosta oder od 20.30 naprej delila Lea Sirk in Vlado Kreslin, v soboto, 28. decembra, bodo na odru King Foo, Taja Jamnik in Tony Cetinski, v nedeljo Buržuazija, San Di Ego, Parni Valjak, v ponedeljek, 30. decembra, Slavko Ivančič in Klapa Rišpet, v novo leto pa bo Ljubljana vstopila v ritmih Cherry Wine: Tribute to Amy Winehouse.

Brezplačni glasbeni program vas čaka tudi na Novem trgu, kjer bo v soboto med 19. in 21. uro nastopil Pop Deluxe Band, v ponedeljek, 30. decembra, bodo ob 20. uri na Trgu francoske revolucije nastopili Bombyx Lori, Koala Voice, Orlek in Recycleman. Na Pogačarjevem trgu pa se bodo na odru vrstili slovenski glasbeniki popularne in narodno zabavne glasbe z živo glasbo vsak dan med 17. in 22. uro. Jutri bodo dobro razpoloženo družbo zabavali ansambel Mladi godci, ansambel Blegoš in skupina Harmonk'n'Roll.