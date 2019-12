Ljubljančani so slabše začeli tekmo, po prvi tretjini pa so zaostajali za gol. Nadaljevanje je bilo boljše, Žan Jezovšek že takoj na začetku druge tretjine ter Miha Logar na polovici tekme pa sta poskrbela za preobrat. A so tudi domači še enkrat odgovorili in z zadetkom v 39. minuti izenačili.

V zadnji tretjini ni bilo golov, tako da je sledil podaljšek, ki so ga v svoj prid odločili gostje. Mark Čepon je z zadetkom po minuti in pol poskrbel za zmago zeleno-belih, s katero so ostali na prvem mestu regionalnega tekmovanja, imajo dve točki prednosti pred Rittnom.

Naslednjo tekmo bodo ljubljanski hokejisti igrali doma, njihov tekmec bo v soboto v dvorani Tivoli ekipa iz Vipitena.