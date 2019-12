Predsednik republike tradicionalni sprejem pripravi skupaj z omenjenim društvom, ki je ravno minuli teden v Ljubljani pripravilo četrti simpozij, katerega namen je vzpostavljati in utrjevati vezi med slovenskimi raziskovalci, predavatelji in študenti v tujini ter tistimi doma.

V Ljubljani je danes potekal tudi zbor društva Vtis, na katerem so izvolili novo vodstvo. Položaj predsednice je zasedla Kristi Hodak, ki je trenutno zaposlena kot svetovalka v digitalni veji svetovalne družbe Mckinsey & Co. Na funkciji je nasledila Andrejo Kržič Bogataj, mlado raziskovalko na Max-Planck inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, ki je društvo vodila zadnji dve leti.

Hodakova je v svojem govoru izpostavila, da je Vtis globalno združenje in mreža ambicioznih ambasadorjev znanja, študentov, znanstvenikov, raziskovalcev, predavateljev ter gospodarstvenikov. To je baza talentov, predvsem pa ljudi, ki izhajajo iz istega kulturnega okolja in imajo podobne vrednote, obenem pa jih bogatijo tudi izkušnje iz tujine, je opisala.

Po njenih besedah so člani društva "vtis pustili" že v 51 državah sveta, skoraj tretjina pa se jih je že vrnila tudi domov. Polovica tistih, ki še delujejo v tujini, po besedah Hodakove razmišlja o vrnitvi, ostali pa zagnano iščejo možnosti tesnejšega sodelovanja z domovino. "Dokazujemo, da nam ni vseeno za Slovenijo in da bi radi prispevali k njenemu razvoju," je dejala.

Hodakova si želi, da bi skupnost postala še bolj aktivna in da bo vsakdo s svojim potencialom lahko prispeval k razvoju Slovenije in napredku slovenske družbe. To je tudi njihova vizija. Njena želja na položaju predsednice je, da bo v novem letu še več uspešnih zgodb, ki bodo dokazovale, da se razdalja med Slovenijo in tujino manjša, kroženje znanja pa krepi.