Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj in v kratkem videu z Luko Dončićem sporočili: Res je. Dobrodošel v družini.

Novico so potrdili tudi na uradni spletni strani slovenskega zvezdnika, kjer so zapisali, da je Dončić z znamko Jordan Brand podpisal petletno pogodbo ter da bodo podrobnosti podpisa znane v prihodnjih dneh.

Na strani dodajajo, da je Dončić tako postal tudi prvi evropejski košarkar, ki je podpisal pogodbo z omenjeno znamko in da obstaja velika verjetnost, da se bo po zvinu gležnja znova vrnil na parket v noči na petek, ko bo njegov Dallas Mavericks gostil San Antonio Spurs.