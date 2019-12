Praznično razpoloženje bo še vse do ponedeljka sooblikoval zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz, ki ga že dvajseto leto snuje ekipa Gledališča Ane Monro. Kot pojasnjuje umetniški vodja Goro Osojnik, tudi motor priljubljenega poletnega festivala Ana Desetnica, je zimski festival nastal iz razmisleka, da mraz za ulično gledališče ni ovira. »Gledalce bolj zebe kot igralce,« se smeji. A v dveh desetletjih so vzgojili zvesto občinstvo, saj Ano Mraz vsak večer obišče od tristo do petsto ljudi. Pozor – program se letos začenja bolj zgodaj kot leta prej, torej med 17. in 19. uro.

Nič času primernega

Če so nastope začeli v okolici Čevljarskega mostu, ki je bil v nasprotju s Tromostovjem za promet zaprt, jih je program prednovoletnih prireditev v mestu vse bolj usmerjal ven iz strogega mestnega središča, pa tudi hišic z gostinsko ponudbo niso želeli čezmerno vključevati v scenografijo. »Ko smo začeli ugotavljati še, da težko vzdržujemo formo, ki jo imamo z Ano Desetnico na več mestnih prizoriščih, smo se v zadnjih letih raje osredotočili na eno lokacijo – Špico. Ta je idealna, ker imajo obiskovalci možnost nekoliko bolj v miru uživati v predstavah, garderobe nam prijateljsko odstopijo ljubljanski splavarji, bližnja cesta nam omogoča nekaj interakcije s prometom. Poleg tega je tam kovinska pergola, ki nam znatno olajša logistiko, saj nam denimo omogoči nekaj zračnega cirkusa.«

Če so bile njihove predstave včasih klasične dolžine, jih je Ana Mraz naučila, da ima mraz svoje zakonitosti. »Predstave smo skrajšali na približno 20 minut in ljudje niso več odhajali po 45 minutah, temveč so začeli ostajati po dve uri in pol. Očitno je nekaj potrebe po raznovrstnosti.« Poleg tega se je ustvarjalcem dolgo zdelo, da morajo z nastopi podpirati praznično vzdušje, pravi umetniški vodja: »A smo hitro prišli do zaključka, da je praznične ponudbe v mestu preveč, in smo si privoščili več bizarnejših eksperimentov. Ljudje so jih sprejeli z olajšanjem, saj so novoletne prisile po veselju nekoliko siti. V zadnjih letih torej ne delamo času primernih predstav, temveč sledimo svojim smernicam in kombiniramo čim bolj različne žanre.«