Pred skakalci je prvi vrhunec sezone – 68. novoletna turneja, ki je že skoraj sedem desetletij največji športni in medijski spektakel na prelomu leta. Za tekmovalce je turneja izjemen psihični in fizični napor. V desetih dneh jih ne čakajo le štiri tekme na prav toliko skakalnicah, katerih profili se med seboj zelo razlikujejo, ampak prav toliko treningov in kvalifikacij, ki so pravzaprav še ena tekma, saj po njih določijo pare za dvoboje na izločanje v prvi seriji, ki so tudi posebnost turneje od leta 1996. Vmes so še nočne vožnje med prizorišči in menjavanje hotelov, zato je na koncu največ 20 skakalcev, ki osvojijo točke svetovnega pokala na vseh štirih prizoriščih.

Innsbruck je pokopališče favoritov Oberstdorfu (tekma v nedeljo, 29. decembra, ob 17.30) tradicionalno pripada uvodno dejanje. Skakalnica pod Senčno goro je nekoliko prenovljena zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2021. Garmisch-Partenkirchen (sreda, 1. januarja, ob 14. uri) je najbolj mondeno prizorišče. Zmaga v Garmischu je med vsemi v sezoni najprestižnejša, saj tekmo na novoletni dan prenašajo celo televizijske postaje v državah, ki se s skoki sploh ne ukvarjajo. Innsbruck (sobota, 4. januarja, ob 14. uri) na Tirolskem s futuristično skakalnico na hribu Isel nad mestnim pokopališčem je pogosto tudi pokopališče favoritov. Skakalnica s strmim zaletiščem in kratko odskočno mizo naredi selekcijo med tekmovalci, ki se bojujejo za skupno zmago. Bischofshofen (ponedeljek, 6. januarja, ob 17.15) na velikem finalu na praznik treh kraljev okrona kralja turneje. Skakalnica Paula Ausserleitnerja je največja med vsemi (rekord 145 metrov) in prava mala letalnica. S položnim zaletiščem in dolgim prehodom na odskočno mizo je povsem atipična, saj ni pravega ritma, zato pomeni past, v katero so se v preteklosti ujeli tudi največji asi in ostali brez lovorike. Potem ko je bilo dosedanjih sedem tekem svetovnega pokala predvsem ogrevanje, se na novoletni turneji pokaže realno razmerje sil. Konkurenca je izjemno izenačena, saj je letos na stopničkah stalo že 12 skakalcev iz sedmih držav, med katerimi sta tudi Slovenca Anže Lanišek (drugi v Visli in tretji v Ruki) in Peter Prevc (drugi v Engelbergu). Za tekmovalce, ki pridejo na turnejo v rumeni majici, je to veliko breme. V zadnjem desetletju so le štirje skakalci, ki so prišli v vlogi prvega favorita, postali kralji turneje. Če sklepamo po tem, kar so skakalci pokazali v dosedanjem delu sezone, je prvi favorit za zlatega orla Japonec Rjoju Kobajaši. Branilec lanske lovorike je v izvrstni formi, saj sta najslabši uvrstitvi v sezoni šesti mesti v Ruki in na prvi tekmi v Nižnem Tagilu. »Tako kot vselej doslej se bom osredotočal le na tehnično izvedbo svojih skokov in ne na izide,« pravi Rjoju Kobajaši. Njegova prednost je, da ne bo pod takšnim medijskim pritiskom, kot so favoriti v evropskih reprezentancah.