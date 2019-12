"Rusija, Sirija in Iran pobijajo ali so na poti, da pobijejo tisoče nedolžnih civilistov v provinci Idlib. Ne delajte tega! Turčija si zelo prizadeva, da ustavi ta pokol," je tvitnil predsednik ZDA.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.