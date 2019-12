Že kot otroka so me učili, da si moram umivati roke in da moram ob kašljanju in kihanju uporabljati robec. Kasneje je bombažni robec zamenjal papirnati robček, ki ga je bilo treba odvreči. Na bombažnem in papirnatem naj bi se zadrževali virusi in bakterije. Seveda robčka nisi vedno imel pri roki in naslednja stopnja je bila pomirjevanje kašljanja in kihanja z zunanjo stranjo dlani. Z notranjo stranjo dlani si bil lahko seveda prenašalec virusov in bakterij ob različnih rokovanjih. Sicer sem že v zrelih letih, vendar so me nedavno ob mojem prehladu poučili tudi o kašljanju in kihanju v rokav. Ker me imajo nekateri za pikolovca in prostodušneža, sem temu primerno pristavil, da bi se nedvomno pojavil določen problem pri kašljanju pa tudi kihanju v kratek rokav. Pri dolgih rokavih se tej težavi namreč izognemo. Verjetno bi bilo primerneje reči, da moramo kašljati in kihati v notranjo stran komolca – v pregib.

Zakaj sploh pišem te vrstice? Ker sem poučeval dolga leta, sem bil v predavalnicah in laboratorijih vedno v stiku z velikim številom študentov. Tako sem bil mnogokrat izpostavljen mnogim kapljičnim okužbam. Okužbo oziroma infekcijo povzročajo kapljice pri kašljanju, kihanju, govorjenju pa tudi dihanju. V kapljicah pa so lahko virusi in drugi mikroorganizmi. Človeška zgornja dihalna pota pa so najbolj v neposrednem stiku z okoljem in so dovzetna za sprejem teh virusov in drugih mikroorganizmov. Prehlade povzročajo različni virusi, ki jih poznamo nekaj sto. Pravijo, da odrasli človek preboli dva do tri prehlade na leto, mlajši otrok pa šest do sedem. Seveda je pametno, da se proti posebnemu virusu gripe ustrezno cepimo in tako preprečimo obolenje. Prehlad je torej zelo pogosto virusno vnetje v nosu, obnosnih votlinah in žrelu. V družinah so največji prenašalci virusov otroci. Zato je še kako pomembno, da otroku privzgojimo občutek za higieno: stalno umivanje rok z milom in toplo vodo, umivanje pred obroki in po opravilih v stranišču ter pravilno izvedbo kašljanja in kihanja. Sicer pa navaden prehlad večinoma mine v desetih dneh. Če se pojavi visoka vročina, pa je nujen obisk pri zdravniku.

Tudi moj osebni računalnik se kdaj pa kdaj prehladi, vendar so to virusi povsem drugega izvora. Zato imamo protivirusne programe. Izvor virusov je v človeški zlobi.

Dr. Ivan Leban je upokojeni profesor kemije (@ivanleban).