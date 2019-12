Potem ko je turška vlada onemogočila dostop do Wikipedia, se je fundacija Wikimedia, ki stoji za enciklopedijo, nad odločitvijo pritožila na ustavno sodišče v Turčiji. V maju letos se je pritožila še na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP). Ankara ima čas do 10. januarja da na evropsko sodišče naslovi svoj odgovor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ni presenetljivo, da je ustavno sodišče danes ugotovilo kršenje pravice do svobode izražanja v povezavi s primerom Wikipedia," je ocenil spletni aktivist in profesor prava na istanbulski univerzi Bilgi Yaman Akdeniz. Po njegovem prepričanju je edino presenetljivo, da je sodišče za odločitev potrebovalo dve leti in pol.

Kot nadaljuje, je bilo zavlačevanje politično motivirano, saj je sodišče verjetno sprejelo svojo odločitev glede na prihajajočo odločitev ESČP.

Turčija je v preteklosti omejila dostope do več tisoč spletnih strani, med drugim do omrežij Youtube in Twitter. Sodišče je pritožbo proti blokadi Twitterja rešilo v desetih dnevih, v primeru Youtube pa je potrebovalo 45 dni," pojasnjuje Akdeniz.

V Turčiji je po informacijah strokovnjaka onemogočen dostop do več kot 288.000 spletnih strani.