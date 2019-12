Med otroke bo prišel v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev in drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic. Pozdravil jih bo na svoji tradicionalni poti, ki ga bo vodila od Brega preko Čevljarskega mostu do Mestnega trga in po Stritarjevi ulici do Prešernovega trga, potem pa naprej po Wolfovi na Kongresni in Novi trg. Ustavil se bo pred Mestno hišo ter na Prešernovem in Kongresnem trgu. Sprevode, ki so del festivala December v Ljubljani, bodo organizirali vsak dan do ponedeljka.

Na Kongresnem trgu se bo danes ob 20.30 začel tudi glasbeni program, v katerem bosta nastopila Janez Bončina Benč in Željko Joksimović.

Prireditve z obiskom dedka Mraza so letos pripravili tudi v številnih drugih mestih po Sloveniji, med njimi v Mariboru, Celju, Kranju in Novem mestu.

V Sloveniji se otroci v decembru sicer veselijo treh dobrih mož. Prvi jih je v noči na 6. december obiskal sv. Miklavž, božiček prinaša darila v noči na božič, tretji in zadnji zimski obdarovalec pa je dedek Mraz. Prvič se je pojavil na t. i. praznovanjih novoletne jelke v večjih mestih po Sloveniji decembra leta 1948. Jugoslovanska oblast po drugi svetovni vojni, ki je želela prekriti šege z versko vsebino izpred druge svetovne vojne, je začela namreč postavljati vzporeden okvir socialističnih praznikov. V ta okvir sodi tudi lik dedka Mraza.