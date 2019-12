"Sedaj te poznam. In te ljubim. Za to kar si in kar si mi dala. Sem kot stari ljubimec. Vem, kaj te dela močno in šibko," je zapisal Timmermans, ki je kot otrok med drugim obiskoval mednarodno britansko šolo v Rimu.

"Odločila si se, da greš. To mi lomi srce, ampak spoštujem to odločitev," je dodal.

V pismu z naslovom Moje ljubezensko pismo Veliki Britaniji: družinskih vezi se ne more nikoli zares prekiniti Timmermans piše, kaj vse ga povezuje z Otokom in kako žal mu je, da zapušča Evropsko unijo, a da bodo za vedno ostali povezani.

"Ne bomo odšli in vedno boš dobrodošla nazaj," sklene pismo Veliki Britaniji Nizozemec.

Britanski premier Boris Johnson namerava do 31. januarja odpeljati svojo državo iz povezave in vedno manjše so možnosti, da do brexita ne bi prišlo. Vodja konservativcev si je na predčasnih volitvah zagotovil ogromno večino v parlamentu z obljubo o izvedbi izstopa Združenega kraljestva iz EU po več kot treh letih neodločnosti in zamujanj.

Britanci so sicer na referendumu leta 2016 z 52 odstotki podprli brexit. Nedavne javnomnenjske raziskave pa nakazujejo, da bi jih sedaj rahlo več glasovalo za obstoj v povezavi.