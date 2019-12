V Savdski Arabiji je mrk ob zori v osrednji provinci al Ahsa opazovalo približno 5000 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev je bil viden dve minuti in 59 sekund. Po navedbah tako iz Savdske Arabije kot sosednjega Bahrajna je to prvi popoln Sončev mrk v približno sto letih.

Številni so mrk opazovali tudi v vesoljski agenciji Združenih arabskih emiratov v prestolnici Abu Dabi. V državi so po navedbah agencije tokrat Sončev mrk opazovali prvič po letu 1847.

Mrk je bil viden tudi v Katarju. Po poročanju katarske tiskovne agencije QNA je bilo zakritega 90 odstotkov Sonca.

Sončev mrk so lahko opazovali tudi v Omanu. Delen mrk je trajal tri ure in 27 minut, tri minute dolg popoln Sončev mrk pa so lahko opazovali samo v nekaterih regijah v državi.