Potem, ko so se začele širiti novice o njegovem odstopu, je Fioramonti na svojem profilu Facebook danes pojasnil, da je nastopil položaj, da bi obrnil trend, ki je že desetletja spravlja italijansko šolstvo, višje izobraževanja in raziskovanje v težke pogoje. Ob tem je bil kritičen do vlade, ki ji ni uspelo zagotoviti finančnih sredstev predvsem na ključnih področjih, kot so univerze in raziskovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za svoje ministrstvo je zahteval dodatne tri milijarde evrov ter se zavzemal za višje davke. Potem ko je parlament v ponedeljek sprejel proračun za 2020 brez njegovih zahtev, se je odločil za odstop.

Odstop je nov udarec koaliciji Gibanja pet zvezd in Demokratske stranke, ki je stara šele štiri mesece. Od oblikovanja nove italijanske vlade v septembru so se pojavile številna področja, na katerih stranki ne najdeta skupne poti, med drugim na področju migracij.

Po poročanju medijev naj bi Fioramonti načrtoval oblikovanje nove skupine v parlamentu v podporo Conteju, kar bi lahko pomenilo začetek nove stranke.