O predlogu bo turški parlamenta glasoval na naslednjem zasedanju, ki se začne 7. januarja, je napovedal turški predsednik. "Če bo bog dal, bo potrjen v parlamentu 8. ali 9. januarja," je dodal.

Libijska vlada narodne enotnosti (GNA) je namreč Turčijo povabila k sodelovanju. Čeprav je turški parlament že potrdil dogovor o sodelovanju na vojaškem in varnostnem področju, mora za namestitev vojakov odobriti ločen predlog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Erdogan je sicer v sredo nenapovedano obiskal Tunizijo, kjer se je s tunizijskim kolegom Kaisom Saiedom pogovarjal o možnostih prekinitve ognja v Libiji.

Z nafto bogata Libija je politično nestabilna in prizorišče spopadov rivalskih frakcij vse od strmoglavljenja diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011.

Nasproti libijski vladi narodne enotnosti stojijo sile, zveste odpadniškemu libijskemu generalu Halifi Haftarju. Ta je aprila sprožil ofenzivo za zavzetje prestolnice Tripoli iz rok vlade narodne enotnosti.

Erdogan je v preteklih tednih obljubil okrepitev vojaške pomoči GNA, če bi vlada v Tripoliju to potrebovala. Medtem ko Saradža med drugim podpirata Turčija in Katar, so na strani uporniškega generala Egipt, Združeni arabski emirati in Rusija, vsi zavezniki Turčije. Moskva je pretekli teden zanikala poročila medijev, da je v pomoč Haftarju v Libijo poslala plačance.

"Pomagajo vojnemu poglavarju. Odzivamo se na povabilo legitimne vlade Libije," je danes še dejal Erdogan.