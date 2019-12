Pri gostujoči zasedbi, ki je brez poškodovanega in zvezdniškega novinca Ziona Williamsona drugič v tej sezoni ukanila Denver, je bil najbolj viden posameznik Brandon Ingram z 31 točkami in sedmimi skoki. Izkazal se je tudi Derrick Favors s 13 skoki in osmimi asistencami.

Pri domači ekipi je bi najbolj učinkovit Srb Nikola Jokić s 23 točkami in 10 skoki, učinek njegovih soigralcev pa je bil dokaj skromen. Drugi najbolj učinkovit je bil Jerami Grant s 17 točkami, 22-letni Čančar, član zlate slovenske zasedbe z evropskega prvenstva 2017, pa je v igro vstopil v zadnjih 44 sekundah dvoboja.

Na sporedu je bilo še nekaj zanimivih tekem. V »bitki za Los Angeles« so smetano pobrali Clippers, ki so v mestnem obračunu ukanili jezernike s 111:106. Prvo ime dvoboja je bil Kawhi Leonard, ki je tekmecem nasul 35 točk, 12 skokov in pet podaj.

Pri vodilni ekipi zahodne konference je bil najbolj učinkovit Kyle Kuzma s 25 točkami. Prvega zvezdnika jezernikov LeBrona Jamesa so malenkosti ločile do trojnega dvojčka, saj je dosegel 23 točk, deset podaj in devet skokov, Anthony Davis je prispeval 24 točk.

Spodrsnilo je tudi prvi ekipi vzhodne konference iz Milwaukeeja, ki je v Philadelphii izgubila s 109:121. Domači kamerunski center Joel Embiid je bil nerešljiva uganka za goste, na koncu je dosegel 31 točk in pobral enajst žog pod obema obročema. V gostujoči ekipi je Grk Giannis Antetokounmpo dosegel 18 točk, njegov met pa je znašal le 8-23.

Golden State Warriors so dosegli osmo zmago v tej sezoni, potem ko so na domačem parketu ukanili Houston s 116:104. V odsotnosti že dlje časa poškodovanih Klayja Thompsona in Stephena Curryja je bil pri gostiteljih najbolj učinkovit Draymond Green, ki je v drugem polčasu dosegel 16 od svojih skupno 20 točk, dve točki več je prispeval Damion Lee, ki je dodal še 15 skokov.

Russell Westbrook je za Houston dosegel 30 točk in 12 skokov, James Harden, ki v tej sezoni v povprečju dosega 38,6 točke na tekmo, pa zgolj 24 točk.

Boston je na krilih Jaylena Browna, ki je dosegel 30 točk, slavil v Torontu s 118:102.

V noči na petek bo na veliko sceno stopil Dallas, ki bo v lokalnem obračunu gostil San Antonio. Na teksaškem dvoboju bo bržkone nastopil tudi slovenski čudežni košarkarski deček Luka Dončić, ki si je gleženj poškodoval 14. decembra na dvoboju proti Miamiju, v zadnjih dneh pa že vadi pod polno obremenitvijo.

Dan kasneje bo Miami Gorana Dragića, ki se je pred kratkim vrnil po poškodbi dimelj, gostil Indiano.