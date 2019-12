Ponoči se bo povsod pooblačilo. Jutranje temperature bodo od minus pet do nič, na Goriškem in ob morju od dve do štiri stopinje Celzija. V petek bo pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do sedem, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo in nekaj megle po nižinah. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo precej jasno. Zvečer se bo v krajih zahodno od nas oblačnost povečala. V petek bo zmerno do pretežno oblačno.