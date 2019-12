Predstavniki civilne zaščite so potrdili, da je tajfun v osrednjem delu Filipinov zahteval najmanj 16 smrtnih žrtev na otočjih Visayas.

Prizadeti so bili tudi turistični otoki, med njimi Boracay in Coron. Oblastem na Boracayu še ni uspelo obnoviti mobilnega in spletnega omrežja, zato je težko oceniti škodo, ki jo je za seboj pustil Phanfone, a naj ta ne bi bila zelo obsežna. Škoda je tudi na letališču v mestu Kalibo na otoku Aklan, ki služi kot glavna povezava z Boracayem.

Tajfun s sunki vetra do 200 kilometrov na uro je odkrival strehe in uničeval električne drogove. Številne ceste ostajajo neprevozne.

Tajfun Phanfone je v torek dosegel osrednji del Filipinov in v tej pretežno katoliški državi poskrbel za deževen božič, ki ga na deset tisoče ljudi ni preživelo doma. Po podatkih civilne zaščite je več kot 16.000 ljudi noč preživelo v zasilnih zatočiščih v šolah, telovadnicah in vladnih poslopjih.

Ljudje so poročali o uničenju in veliki gmotni škodi, ki jo je povzročil Phanfone. Številni so fotografije in videoposnetke objavili na družbenih omrežjih. Na njih je bilo videti uničene hiše, prevrnjene avtobuse in podrta drevesa. Številna mesta v najbolj prizadetem osrednjem delu države so ostala brez elektrike.

Phanfone, ki je sicer šibkejši, sledi podobni poti kot najbolj smrtonosen tajfun Haiyan v zgodovini države, ki je leta 2013 zahteval 7300 smrtnih žrtev oziroma pogrešanih. Letno sicer Filipine prizadene okoli 20 tovrstnih neurij.