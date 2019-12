Po prvi polovici se je zdelo, da ima domača ekipa zmago na tekmi z nekoliko nenavadnim terminom na božični dan že v rokah. Proti tekmecem, s katerimi so bili pred dvobojem točkovno izenačeni, so vodili že za 19 točk (45:26) in bi morali tekmo le še mirno pripeljati do konca. A se je zataknilo v tretji četrtini, v kateri so dosegli le šest točk, gostje pa so se močno približali (51:50).

O zmagi je tako odločal zadnji del, v katerem so bili na koncu spretnejši domači. Blaž Mahkovic je izenačil na 61:61 minuto pred koncem, gostje so nato zgrešili trojko, Leon Šantelj pa je 13 sekund pred koncem dosegel zmagoviti koš. Gostje so nekaj sekund pred koncem še enkrat poskusili s trojko, a so zgrešili. Helios pa se je začasno po nepopolnem 13. krogu pomaknil na peto mesto lestvice.

Pri domačih sta bila najučinkovitejša Mahkovic s 17 točkami in sedmimi skoki ter Davor Konjević s 14 točkami.

V naslednjem krogu bo domžalska ekipa 2. januarja igrala v Novem Pazarju. V tem krogu pa tekma še čaka drugega slovenskega predstavnika, zadnjo tekmo v letu 2019 bo Rogaška igrala v četrtek v gosteh pri Širokem.