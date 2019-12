Po pogovoru je Erdogan novinarjem dejal, da sta govorila o »korakih, ki bi zagotovili čimprejšnjo prekinitev ognja v Libiji« in o sodelovanju pri iskanju politične rešitve v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Meni, da bi Tunizija lahko pomagala pri vzpostavitvi stabilnosti v sosednji Libiji, saj tamkajšnja kriza negativno vpliva na sosede, še posebej na Tunizijo.

Z nafto bogata Libija je politično nestabilna in prizorišče spopadov rivalskih frakcij od strmoglavljenja diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011.

Erdogan je prvi tuji predsednik na obisku v Tunisu, odkar je bil Saied oktobra izvoljen.

Turška vlada je novembra z mednarodno priznano libijsko vlado narodne enotnosti (GNA), ki jo vodi premier Fajez al Saradž, sklenila varnostni in vojaški sporazum na morski meji, ki so ga kritizirale Grčija in druge države. Tako turški parlament kot Saradževa vlada sta dogovor ta mesec potrdila.

Nasproti libijski vladi narodne enotnosti stojijo sile, zveste odpadniškemu libijskemu generalu Halifi Haftarju. Ta je aprila sprožil ofenzivo za zavzetje prestolnice Tripoli iz rok vlade narodne enotnosti, ki pa je zašla v slepo ulico.