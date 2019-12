Volitve so razpisali na pobudo Zaeva po tistem, ko država oktobra na vrhu EU ni dobila datuma za začetek pristopnih pogajanj s povezavo, čeprav je spremenila ime države v skladu z lanskim zgodovinskim sporazumom z Grčijo.

Zaev, ki je možnost preložitve volitev omenil že v torek, je danes zatrdil, da je prvi, ki želi, da volitve potekajo, tako kot so načrtovali. Vendar pa opozicija blokira sprejem zakonov o zvišanju plač in pokojnin ter drugih, za ljudi pomembnih zakonov. Po njegovih besedah bi morali večino zakonov sprejeti do konca leta, ker so povezani s proračunom za leto 2020, ki ga bodo začeli izvajati januarja, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

"Vedno spoštujem dialog, vendar ne bom odstopil, če bo nekdo blokiral te procese. Postopki za volitve se ne morejo začeti brez odstopa," je spomnil.

V skladu s sedanjo časovnico bi premier pred volitvami moral odstopiti 3. januarja, državo pa bi do volitev vodila začasna tehnična vlada pod vodstvom premierja tehnokrata iz vrst vladne koalicije ter notranjim ministrom in ministrom za javno upravo iz vrst opozicije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Ne bom dovolil, da bi zavlačevali z interesi ljudi. Upokojenci, zaposleni v šolstvu, zdravniki in medicinske sestre čakajo na povišanje plač," je še poudaril Zaev.

Pred poslanci sobranja je okoli 120 zakonov, med katerimi je tudi nekaj sistemskih. Ravno pri sprejemu slednjih vztraja Zaev še pred začetkom volilnih postopkov. Glavna opozicijska stranka VMRO-DPMNE sicer meni, da Zaev volitev ne želi, ker se boji, da bo na njih poražen.

Preložitvi volitev ni naklonjen niti predsednik države Stevo Pendarovski, ki je danes ocenil, da bi bila preložitev nerazumna, še poroča Tanjug.