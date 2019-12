Miller je bil leta 2016 vodja za stike z javnostmi pri Trumpovi kampanji, imel pa je tudi druge stike, kot kažeta tožba in dejstvo, da je bila v istem času, ko je imel razmerje z Delgadovo, noseča tudi njegova žena.

Miller je bil po Trumpovi zmagi predviden za prvega direktorja komunikacij Bele hiše, vendar položaja ni sprejel z uradno razlago, da se bo bolj posvetil družini, ker njegova soproga januarja 2017 pričakuje drugo hčerko.

Arlene Delgado v tožbi trdi, da so ji v kampanji v trenutku, ko je povedala, da je noseča z Millerjem, odvzeli vse delovne naloge in projekta, v dim pa je šla tudi pričakovana zaposlitev v novi Trumpovi vladi. V tožbi, ki jo je vložila v ponedeljek v New Yorku, trdi, da je imela tudi hude čustvene bolečine in je trpela poniževanja.

Miller naj bi jo po "veseli" novici obvestil, da se ne bo mogla potikati noseča po Beli hiši. Ko je nosečnost razkrila tudi drugim šefom, pa so jo poslali v prislovični kot. Kasnejši prvi tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer naj bi ji decembra 2016 povedal, da Bela hiša ni prostor za novo mamico.

V kampanji so ji potem še prepovedali, da se pojavlja na televizijah. Diplomiranka s Harvarda, ki je bila newyorška pravnica, je začela ognjevito podpirati Trumpa že leta 2015, ko je bilo vodstvo republikanske stranke še odločno proti njegovi kandidaturi.