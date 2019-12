Na spletnih straneh agencije za okolje je namreč moč najti zemljevide višine snežne odeje na 25. december ob 7. uri za vsako leto od 1961.

Na zemljevidih so zasnežena tla obarvali z modro, kopna tla pa z zeleno in tako že na prvi pogled postane jasno, da je bilo najbolj zelenih prav zadnjih pet božičev. Tako kaže, da bo desetletje od 2011 do 2020 tisto z najmanj zasneženimi božiči.

Največ božičev, v katerih je bil s snegom prekrit večji del države kot ne, je bilo v obdobju med 1961 do 1970. Kar šest zemljevidov je namreč skoraj popolnoma pobarvanih modro. Nasprotno je bilo v naslednjem desetletju pretežno zelenih božičev več kot zasneženih.

In kako bo letos? Vremenska napoved kaže, da bo sprva precej jasno in ponekod po kotlinah megleno. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih je možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.