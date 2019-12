Starejši moški z belo brado je po navedbah lokalne policije dva dni pred božičem v mestu Colorado Springs oropal banko, od koder je odnesel večjo količino denarja.

Policisti, ki so po obvestilu o ropu prihiteli na kraj dogodka, so naleteli na moškega, ki je sedel pred bližnjo kavarno, in ga brez upiranja prijeli. Ugotovili so, da gre za 65-letnega Davida Waynea Oliverja, ki je verjetno deloval sam in ki pri svojem dejanju ni imel škratov pomagačev, navaja britanski BBC.

Eden od očividcev je za lokalno televizijo KKTV povedal, da je ropar ob izhodu iz banke v zrak metal denar in pri tem vzklikal "Srečen božič!". Mimoidoči so kasneje denar pobrali in ga vrnili banki, a po poročanju časnika Denver Post naj bi več tisoč dolarjev še vedno manjkalo.