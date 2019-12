Trump je po ocenah anketirancev tudi bolj nevaren kot iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej in kitajski predsednik Xi Jinping, kaže anketa, ki jo je naročila nemška tiskovna agencija dpa.

41 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da predstavlja Trump največjo grožnjo svetovnemu miru med omenjenimi petimi voditelji. Za Kima se je določilo 17 odstotkov vprašanih, za Putina in Hameneja pa po osem odstotkov. Kitajski predsednik Xi po oceni Nemcev najmanj ogroža mir, saj se je zanj odločilo sedem odstotkov vprašanih.

Rezultat je podoben kot v lanski anketi inštituta YouGov, ko so anketirance spraševali o stališču do Trumpa, Kima in Putina. Takrat jih je 48 odstotkov Trumpa označilo za največjo grožnjo.

Letošnjo anketo je inštitut izvedel med 16. in 18. decembrom med 2024 ljudmi v Nemčiji.

Anketa instituta Kantar, ki jo je izvedel za nemško medijsko skupino Funke, pa je pokazala, da več Nemcev zaupa francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu (57 odstotkov) kot nemški kanclerki Angeli Merkel (53 odstotkov), še navaja dpa.