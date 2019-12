Papež je spomnil na konflikte in nemire na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Latinski Ameriki ter na žrtve verskih preganjanj, naravnih nesreč, epidemij in terorizma. Pri tem je obsodil napade radikalnih skupin zlasti v Burkina Fasu, Maliju, Nigru in Nigeriji.

Mednarodno skupnost je pozval, naj si prizadeva za mir in varnost v Siriji, ki jo še vedno pretresa vojna, kot tudi na Bližnjem vzhodu. »Naj bo Kristus luč za številne otroke, ki trpijo v vojnah in konfliktih na Bližnjem vhodu,« je dejal sveti oče v svoji poslanici, ki jo je podal z balkona papeške palače v Vatikanu. Na Trgu svetega Petra mu je prisluhnilo 55.000 vernikov, njegov božični blagoslov pa so lahko po televiziji spremljali tudi milijoni ljudi po vsem svetu.

Jezusova luč naj bo tudi tolažba za Irak in za Jemen, ki ga preizkuša huda humanitarna kriza, je dejal. Pozval je k rešitvi krize v Libanonu in k trajnemu miru v Ukrajini. Zavzel se je tudi za osvoboditev venezuelskega ljudstva, »ki ga že dolgo preizkušajo politične in družbene napetosti«. Spomnil je na revne, begunce in vse, ki so odrinjeni na rob. Pri tem je opozoril na trpljenje vseh tistih, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino in ki na svoji poti doživljajo nepopisne oblike zlorabe, suženjstva in mučenja v nečloveških centrih za pridržanje. »Krivica jih sili, da prečkajo puščave in morja, spremenjena v pokopališča. Krivica jih zavrača iz krajev, kjer bi lahko imeli upanje na dostojno življenje, in jih sooča z zidovi brezbrižnosti,« je opozoril.

Spomnil se je tudi vseh, ki jih preganjajo zaradi njihove vere, še posebej ugrabljenih misijonarjev in vernikov.

Papež je obžaloval temo, ki vlada v medosebnih, družinskih in družbenih odnosih ter v gospodarskih, geopolitičnih in ekoloških konfliktih. Toda Kristusova luč je večja, je poudaril. »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Dragi bratje in sestre, blagoslovljen božič,« je voščil papež. Za razliko od dolgoletnega papeža Janeza Pavla II., ki je blagoslov mestu in svetu podelili v različnih jezikih, ga je Frančišek tudi tokrat izrekel v italijanščini.

Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu.

Posebno božično sporočilo je papež Frančišek skupaj s canterburyjskim nadškofom Justinom Welbyjem, ki je vodja anglikanske cerkve, ter predstavnikom cerkve na Škotskem Johnom Chalmersom danes namenil voditeljem Južnega Sudana, v katerem so jih pozvali k spoštovanju mirovnega dogovora. »V tem božičnem času in ob začetku novega leta vam in celotnemu ljudstvu Južnega Sudana izrekamo najboljše želje za mir in blaginjo,« so zapisali v skupnem pismu. V Južnem Sudanu je leta 2013, le dve leti po razglasitvi neodvisnosti, izbruhnila državljanska vojna, v kateri je bilo ubitih več deset tisoč ljudi, več kot štiri milijone ljudi pa je po podatkih Združenih narodov na begu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.