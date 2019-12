Očeta in otroka so našli v bazenu brez znakov življenja na božični večer v klubu La Costa World, so v sporočilu zapisali lastniki hotela, poroča BBC.

Policija je prispela na kraj dogodka v Mijasu v bližini Malage po tistem, ko je prejela telefonski poziv. V bazenu so našli truplo 53-letnega moškega in dveh otrok, starih devet in 16 let, je na Twitterju objavila andaluzijska regionalna vlada.

Devetletna deklica naj bi se po navedbah enega od očividcev v bazenu začela utapljati, njen brat in oče pa pa sta ji priskočila na pomoč, nakar so vsi utonili. Oče in hči naj bi bila sicer britanska državljana, brat pa Američan, še navaja BBC. »Policija je ugotovila, da so mrtvi in niso mogli storiti ničesar, da bi jim pomagali,« so še sporočile oblasti in dodale, da policija preiskuje ozadje dogodka.