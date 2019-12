V pristaniščih je obtičalo več kot 25.000 ljudi, ki zaradi ustavljenega trajektnega prometa niso mogli nadaljevati poti, je sporočila obalna straža. Odpovedali so tudi številne lete na območje, medtem ko letalski promet v prestolnici Manila za zdaj ni bil prizadet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudje so poročali o uničenju in veliki gmotni škodi, ki jo je povzročil Phanfone. Mnogi so slike in videoposnetke objavili na družbenih omrežjih. Na njih je videti uničene hiše, prevrnjene avtobuse in podrta drevesa. Številna mesta v najbolj prizadetem osrednjem delu države so ostala brez elektrike.

O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, vendar pa reševalci še niso dosegli najbolj izoliranih območij, od katerih so nekatera močno poplavljena, navaja AFP.

Filipinska meteorološka služba je sporočila, da se je tajfun ponoči rahlo okrepil, z vetrovi s sunki do 195 kilometrov na uro.

Phanfone, ki je sicer šibkejši, sledi podobni poti kot najbolj smrtonosen tajfun Haiyan v zgodovini države, ki je leta 2013 zahteval 7300 smrtnih žrtev oziroma pogrešanih.