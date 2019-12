V Leku čiščenje do novega leta izvaja eden izmed vodilnih svetovnih ponudnikov storitev, ISS, z letom 2020 pa bo to storitev prevzela multinacionalka CBRE, in sicer v okviru pred nekaj tedni v Sloveniji ustanovljenega podjetja GWS. Kadrovske zadeve za CBRE GWS vodi zaposlovalna agencija Adecco. A nekatere čistilke bi pri tem lahko pristale na cesti, so te dni opozorili v Delavski svetovalnici. »Imamo čistilke, ki jim denimo poteče pogodba o zaposlitvi konec leta. Da, čez nekaj dni. Imamo čistilke, ki so na bolniški. Pa ne vedo, kaj jih čaka s 1. januarjem 2020. Ali jim bo nov 'podizvajalec' le ponudil pogodbe o zaposlitvi? Ali jim bo zdajšnji delodajalec ponudil novo pogodbo o zaposlitvi? Kje bodo delale? Ali bodo pristale na zavodu za zaposlovanje?« so ponazorili negotovost delavk.

V tej luči so upravo Leka z Robertom Ljoljo na čelu ta teden v odprtem pismu spomnili, da njihovo podjetje nosi naziv Najuglednejši delodajalec 2019, pa tudi na njihov nedavni zaposlitveni oglas pod geslom: »V Novartisu nudimo svojim sodelavcem delovno okolje, v katerem so lahko navdahnjeni, vedoželjni in opolnomočeni.«

Kot je povedal vodja svetovalnice Goran Lukić, v Leku sicer ne najdejo sogovornika. Po podatkih svetovalnice čistilke v Leku trdo delajo, saj ni normativov. 12 nadstropij upravne stavbe v Ljubljani morajo očistiti dopoldanska dežurna čistilka in tri popoldanske čistilke, kar pomeni, da ena delavka v delavniku počisti okoli 4000 kvadratnih metrov. Ta zgodba pa je le ena od mnogih, ki so se v dejavnosti čiščenja pojavile v zadnjem letu in tudi pred tem. V javnosti je najbolj odmevala zgodba o zunanjem najemanju čistilk za prostore državne uprave, ki so jim bile grobo kršene delavske pravice. Nekatere, ki so delale v prostorih ministrstva za javno upravo, namreč niso bile plačane, zato se je ta resor znašel pod plazom kritik. Ministrstvo je nato razdrlo pogodbo z izvajalcem ter za čiščenje najelo drugo agencijo.

»Smo pa sklenili, da bomo do konca letošnjega leta oziroma do začetka naslednjega snažilke zaposlili na ministrstvu. Vmesno obdobje bomo porabili za izvedbo postopkov, ki so za zaposlovanje potrebni. Našemu ravnanju bodo sledila tudi nekatera druga ministrstva, na podlagi izkušenj se bomo odločili, kakšna bo rešitev na ravni vseh. Na mizi je bila med drugimi tudi ideja, da bi oblikovali skupno javno službo, ki bi skrbela za čistočo na vseh ministrstvih,« je v intervjuju za spletno stran Skozi oči prekariata jeseni dejal minister za javno upravo Rudi Medved.