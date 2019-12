Vlada z novo uredbo za zagotavljanje ukrepov jedrske varnosti

Vlada je nedavno izdala novo uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih. Za Nek, raziskovalni reaktor Inštituta Jožef Stefan in skladišče radioaktivnih odpadkov v Dolu pri Ljubljani sprememb ne bo. Cilja sta uskladitev z zakonodajo in izvajanje ukrepov sevalne in jedrske varnosti.