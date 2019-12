Dončić, ki je zaradi zvina gležnja izpustil zadnje štiri tekme Dallasa, bi se v odsotnosti novih zapletov s poškodbo v postavo lahko vrnil že na tekmi s San Antonio Spurs v noči na petek, piše ameriški spletni portal Rotowire.

Prvi zvezdnik Dallasa si je gleženj poškodoval na tekmi z Miami Heat 14. decembra. Od takrat je bila večkrat omenjena možnost, da bi se lahko vrnil po božiču. Vse bolj kaže, da se bo to tudi zgodilo, čeprav klub po torkovem treningu vztraja, da bo odločitev padla tik pred tekmo.

To je potrdil tudi trener Dallasa Rick Carlisle, ki je po treningu dejal, da še ne ve, ali bo Dončić lahko na naslednji tekmi pomagal soigralcem. »Je pa res, da kaže vse bolje,« je po poročanju novinarja ESPN Tima MacMahona dejal Carlisle.

Dončić ima v letošnji sezoni povprečje več kot 30 točk in skoraj desetih skokov in podaj na tekmo. V njegovi odsotnosti je Dallas zabeležil dve zmagi in dva poraza, trenutno je pri izkupičku 19 zmag in 10 porazov na petem mestu na Zahodu.