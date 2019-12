Umik iz zahodne Afrike bi pomenil konec ameriške podpore francoskim operacijam proti teroristom mednarodne teroristične organizacije Al Kaida in Islamske države v Maliju, Nigru in Burkini Faso. ZDA Franciji pomagajo z obveščevalnimi informacijami in logistiko, za kar letno namenijo 45 milijonov dolarjev.

Francija je sprožila operacijo proti teroristom v Maliju leta 2013 in vzpostavila regionalno skupino za boj proti teroristom skupaj z Malijem, Burkino Faso, Čadom, Nigrom in Mavretanijo.

Ameriški obrambni minister Mark Esper po navedbah časnika razmišlja o tem, kako premestiti ameriške vojaške sile po svetu za zmanjšanje poudarka na boju proti terorizmu in povečanje pozornosti zoperstavljanju Kitajski in Rusiji. Odločitve pred januarjem naj ne bi sprejel.

Vlada predsednika Donalda Trumpa torej razmišlja o nadaljevanju strategije, ki se je začela pod demokratom Barackom Obamo. Ta je želel preusmeriti ameriško vojaško pozornost z Bližnjega vzhoda proti Aziji, za kar pa se je potrebno najprej znebiti ameriške odvisnosti od nafte in Obama je to nameraval storiti z večjimi vlaganji v druge vire energije.

Trump je šel na volitve z idejo, da se končajo neskončne ameriške vojne in je v tej smeri samovoljno umaknil enote iz Sirije, vojaško navzočnost namerava zmanjšati tudi v Afganistanu. Bližnjevzhodni nafti pa se še ne namerava odpovedati, saj je ohranil nekaj enot za zavarovanje nafte v Siriji, povečuje pa tudi vojaško prisotnost v Savdski Arabiji.