Letni čas, v katerem smo se rodili, lahko veliko bolj vpliva na nas, kot se običajno domneva. Kajti raziskave kažejo, da so denimo pozimi rojeni otroci pogosteje levičarji in so manj razdražljivi. Poleti rojeni otroci so pogosto težji, višji in se pozneje razvijejo. Mesec rojstva pa očitno vpliva tudi na zdravje pozneje v življenju - znanstveniki so doslej opredelili 55 bolezni, ki se glede na datum rojstva pojavljajo različno pogosto.

Še en vpliv časa rojstva na zdravje je zdaj potrdila skupina znanstvenikov z medicinske fakultete Harvard v Bostonu. V okviru raziskave, ki so jo objavili v zdravstveni reviji British Medical Journal, so ovrednotili podatke 116.911 žensk ter pri tem ugotavljali, ali obstaja povezava med časom rojstva in dovzetnostjo za bolezni srca in ožilja. Gre za eno največjih in najdaljših zdravstvenih raziskav na svetu.

Izkazalo se je, da imajo decembra rojeni otroci najbolj zdrav srčno-žilni sistem. Tveganje, da bodo pozneje umrli za posledicami srčno-žilnih bolezni, je skoraj za 18 odstotkov nižje kot pri rojenih aprila, so zapisali znanstveniki. Ta razlika je obstajala tudi ob vključitvi drugih dejavnikov tveganja. Zanimivo pri tem pa je, da so imele ženske, rojene pozimi, v povprečju višji indeks telesne mase, a so kljub temu redkeje obolevale za srčno-žilnimi boleznimi.

Ženske, rojene spomladi in poleti, še posebej med marcem in julijem, so po drugi strani pogosteje umirale zaradi srčno-žilnih bolezni kot pa tiste, rojene jeseni. Pri drugih vzrokih smrti te povezave niso ugotovili.

Čeprav so vpliv časa rojstva na zdravje srca dokazali le pri ženskah, pa znanstveniki verjamejo, da zelo verjetno velja tudi za moške.