Kmetijski minister Antonio Walker, ki je obiskal mesto, je lokalnim medijem dejal, da razmere niso lahke in da so zapletene zaradi močnega vetra in visokih temperatur. Poročil o morebitnih žrtvah ni, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Čila Sebastian Pinera je na Twitterju izrazil podporo ljudem in oblastem, ki skušajo zajeziti ogenj. Z ognjenimi zublji, ki so se iz okoliških gozdov razširili v revno predmestje, se borijo številni gasilci.

Na območju Valparaisa, ki je od prestolnice Santiago oddaljen okoli sto kilometrov, so 90.000 gospodinjstvom preventivno odklopili elektriko. Dve šoli so spremenili v začasni zatočišči, kamor so se zatekli prebivalci, ki so se bili pred ognjenimi zublji prisiljeni umakniti sredi božičnega praznovanja.

Po besedah župana Valparaisa Jorgeja Sharpa je očitno, da je bil požar namerno podtaknjen, poroča britanska mreža BBC. V mestu so razglasili izredne razmere, je še sporočil župan. Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek, na katerem je viden avtomobil v bližini mesta, kjer je izbruhnil eden od požarov. Preiskovalci sedaj preiskujejo tako posnetek kot tudi navedbe prebivalcev, da naj bi opazili vozila na območju izbruha požara, navedbe spletne strani Emol povzema BBC.

Valparaiso je eno večjih mest v Čilu in glavno čilsko pristanišče ob Tihem oceanu. Priljubljeno je tudi med turisti, leži pa na številnih gričih. Staro mesto z zgodovinskimi hišami, strmimi ulicami in stopnicami je na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesca, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Čile je bilo leta 2017 prizorišče smrtonosnega požara, ki je razdejalo mesto Santa Olga v osrednjem delu države in zahtevalo 11 življenj, med njimi petih gasilcev, navaja portal Deutsche Welle.