Novorojeni Jezus bo začel postavljati vprašanja, morda celo zelo zahtevna in neprijetna, ob katerih se bomo znašli v zadregi, je v pridigi dejal nadškof Zore. »A ob teh vprašanjih bomo odpirali srca in domove, iskanje odgovorov bo tudi nas usmerilo na pot srečanja z ljudmi, v katerih nas Jezus prosi, naj poskrbimo zanj, naj bomo pozorni do njega,« je nadaljeval. Po njegovih besedah bomo šele pod pogojem, če bomo na tej poti prišli do drugih, v resnici tudi prišli do tistega samega sebe, v katerem je dovolj prostora, da sprejme Boga, ki ga prosi za prebivališče in prenočišče.

Mariborski nadškof Cvikl pa je v pridigi poudaril, da je sveta noč božji nagovor za vsakega od nas. »Lahko ostanemo zaprti vsak v svojem svetu, vsak s svojimi idejami in načrti. Lahko pa svoje srce odpremo, da nas doseže veselo oznanilo, da nas doseže luč, ki s seboj prinaša tudi mir,« je povedal. Izrazil je željo, da bi vsak od nas »vsaj malo začutil to vstopanje luči, ki preganja našo temo, da bi vsak začutil v globini svojega srca mir, ki ga svet ne more dati, da bi tako bilo manj nesoglasij in napetosti med nami, več pa konkretnih znamenj ljubezni in dobrote«. V evangeličanski cerkvi v Murski Soboti je bilo že v torek popoldne bogoslužje za mlade družine z otroki, ob 19. uri pa še za odrasle. Obe je vodil škof evangeličanske cerkve Leon Novak.

Papež Frančišek je na sveti večer vodil polnočnico v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Slovesno pa je bilo tudi v Betlehemu, kraju rojstva Jezusa Kristusa, kjer je mašo daroval poglavar katoliške Cerkve v Sveti deželi Pierbattista Pizzaballa.

Božične maše bodo danes potekale tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Ljubljanski nadškof metropolit Zore jo bo v ljubljanski stolnici vodil ob 9. uri, mariborski nadškof metropolit Cvikl pa v mariborski stolnici ob 10. uri. Evangeličanski škof Leon Novak bo božično bogoslužje ob 10. uri vodil v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Osrednje evangeličansko božično bogoslužje pa bo ob 10. uri v evangeličanski cerkvi v Puconcih, ki ga bo vodila duhovnica Katja Ajdnik.

Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. V številnih domovih na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.