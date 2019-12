Časopis ugiba, da sta bila nekdanji namestnik šefa obveščevalcev Ahmed al Asiri in tesen sodelavec kronskega princa Saud al Katani najverjetneje oprana krivde po naročilu Salmana, ki je glede na poročilo Cie pravi avtor zločina.

»Izid je žalitev za Hašokdžijevo družino in vse tiste - vključno s kongresno večino obeh strank - ki so zahtevali pravo odgovornost. Mednarodno sprejetje izida ne bi bilo narobe le moralno ampak tudi nevarno, ker bo brezobzirnemu vladarju Savdske Arabije poslalo sporočilo, da se bo njegovo morilsko pustolovstvo prenašalo,« piše Washington Post.

Časopis izjavo javnega tožilca Savdske Arabije, da ni bilo vnaprej premišljenega naklepa za umor in da je bil posledica hipne odločitve, za dokazano laž. Preiskava poročevalke ZN Agnes Callamard je namreč slišala posnetek, na katerem so zdravnik in vodja morilske ekipe v savdskem konzulatu v Istanbulu razpravljali o razkosanju Hašodžijevega trupla še preden je vstopil v konzulat.

»Mohamed bin Salman ne bi tako predrzno oviral pravice, če ne bi imel podpore predsednika ZDA Donalda Trumpa. Kongresni republikanci, ki so obljubljali, da bodo vztrajali pri posledicah za umor, so stisnili rep med noge in umaknili sankcije iz predloga zakona o porabi Pentagona, ker je bil Trump proti.«

»V zakonu pa je ostala zahteva, da nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti v 30 dneh identificira vsakega Savdijca, ki je vpleten v usmerjanje umora, ukazovanje ali poseganje v dokaze. Joseph Maguire bo zelo težko izpustil ime Mohameda bin Salmana, saj Cia ve, da je ukazal umor. Savdijci so verjetno zato nenadoma objavili obsodbo po prevarantskem sojenju - da dajo Trumpovi vladi izgovor za izključitev resničnih avtorjev zločina iz poročila,« piše časopis.