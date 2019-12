Turška vlada je Kanterja leta 2016 obtožila sodelovanja pri poskusu državnega udara. V času, ko je potekal poskus strmoglavljenja premierja Recepa Tayyipa Erdogana, je bil namreč v družbi s pridigarjem Fethullahom Gulenom, ki naj bi bil glavni organizator neuspešne akcije, po kateri je prišlo do številnih aretacij. Košarkarju, ki je Erdogana in njegovo vlada dostikrat javno kritiziral, so preklicali veljavnost turškega potnega lista, nanj pa razpisali tiralico.

Košarkar se je iz Švice v ZDA preselil kot sedemnajstletnik, Boston pa je že njegova peta destinacija v NBA. Za Utah je igral štiri, za Oklahomo tri, leta 2017 se je preselil v New York. Z Knicksi je v Torontu novembra 2018 zadnjič igral izven ZDA, na začetku letošnjega leta tudi izpustil gostovanje v Londonu, potem pa se je preselil v Portland, kjer je končal sezono.

»Svoboden sem« je prek tviterja sporočil Kanter, besedam pa dodal kanadsko zastavo. Svojo zgodbo je povedal tudi za dnevnik Globe and Mail, ta ima sedež v Torontu.

»Želim se zahvaliti vladi Justina Trudeauja, ameriški in kanadski policiji, ameriškemu senatorju Edu Markeyu, Celticsom, NBA ligi in mojim menadžerjem, ki so marljivo delali, da bi mi za božič omogočili nastop v Torontu,« je dejal Kanter.