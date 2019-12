Prostovoljci so bili zjutraj negativno presenečeni, ko so se znašli pred vdrtimi vrati skladišča društva, je za Hino danes dejala podžupanja Gline in pobudnica projekta Branka Bakšić.

Na enem od kupov v skladišču je bilo 56 daril za otroke, ki so jih pripravili prostovoljci iz Koprivnice, na vsakem pa je že bilo ime malčka, ki bi se te praznike razveselil presenečenja. Tatovi so ukradli več kot polovico otroških paketov, manjkajo pa tudi humanitarni paketi s hrano in zaloge, ki so jih želeli podariti družinam v stiski.

Tiskovna predstavnica policije Maja Blažević je potrdila, da so neznanci vlomili v društvene prostore in odtujili več božičnih humanitarnih paketov in daril za otroke. Društvo ocenjuje nastalo škodo na okoli 5000 kun (okoli 670 evrov).