Kavala je danes na sodišču na obrobju Istanbula zahteval izpustitev iz pripora. »Zahtevam konec tega nezakonitega in diskriminatornega postopka, zaradi katerega sem že dve leti v zaporu,« je povedal. »657 strani obtožnice, ki navaja nenasilna dejanja, bolj dokazuje mojo nedolžnost, kot pa krivdo,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Današnje obravnave so se v znak solidarnosti s Kavalo udeležili tudi turški opozicijski poslanci ter diplomati tujih držav in mednarodni opazovalci. Med njimi je bil tudi vodja delegacije EU-Turčija v Evropskem parlamentu Sergej Lagodinski, ki je poudaril, da je nad današnjo odločitvijo sodišča zelo razočaran.

ESČP pred dvema tednoma pozval Turčijo, naj Kavalo izpusti iz pripora

ESČP je pred dvema tednoma pozval Turčijo, naj Kavalo izpusti iz pripora. Po mnenju sodišča v Strasbourgu turške oblasti niso uspele dokazati, da je obdolženec v priporu na podlagi utemeljenih sumov, ki so posledica objektivne ocene njegovih dejanj. Brez dokazov, da je bil Kavala vpleten v kriminalne aktivnosti, ne more biti osumljen, da je skušal z nasiljem strmoglaviti vlado, meni sodišče.

Kavala vodi Anatolski kulturni center, ki se zavzema za pravice in kulturno raznolikost, tudi Kurdov. Predsednik Recep Tayyip Erdogan ga obtožuje financiranja protivladnih protestov leta 2013. Ti so v Istanbulu izbruhnili maja tega leta zaradi načrtov preureditve osrednjega parka Gezi, nato pa so se razširili po vsej državi z zahtevami po odstopu takrat še premierja Erdogana.

Spoštovanega mecena v intelektualnih krogih v Turčiji in tujini so aretirali 18. oktobra 2017, priprli pa 1. novembra istega leta. Šele februarja letos so ga s še 15 ljudmi uradno obtožili poskusa strmoglavljenja oblasti leta 2013 v času protivladnih protestov. Tožilstvo za vse obtožence zahteva dosmrtni zapor. Kavala vse obtožbe odločno zavrača.

Naslednja obravnava bo predvidoma 28. januarja, je danes še odločilo turško sodišče.