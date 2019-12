Grabar-Kitarovićeva je namreč Hrvatom obljubljala plače, ki naj bi znašale osem tisoč evrov mesečno. Glede na to, da je trenutna povprečna neto plača na Hrvaškem 870 evrov, so se nekateri ob njene izjave spotaknili in ustvarili celo spodnjo pesem.

A glede na to, da je aktualna predsednica prišla v drugi krog predsedniških volitev, ki so potekale v nedeljo, vse kaže, da nekateri vendarle upajo in verjamejo njenim napovedim.

V drugem krogu, ki bo potekal 5. januarja, se bo za predsedniški stolček borila z vodilnim Zoranom Milanovićem.