Agrokor je se je pritožil na sklep, ki ga je agencija za varstvo konkurence izdala zaradi zavarovanja izvršitve nepravnomočne odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu kostelske polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov.

Agrokor je zoper to odločbo pri agenciji 8. novembra vložil zahtevo za sodno varstvo. O njej odloča Okrajno sodišče v Ljubljani. Kot so za STA pojasnili na tem sodišču, so zadevo dobili v reševanje šele minuli teden, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh.

A v hrvaški družbi pričakujejo, da bo »pristojno sodišče za prekrške še pred koncem letošnjega leta, glede na to, da mora o pritožbi odločiti v 48 urah, sklep o odvzemu delnic razveljavilo in postopek zavarovanja izvršitve ustavilo, odvzete delnice pa nemudoma vrnilo«.

Ob tem so problematizirali dejstvo, da je agencija za varstvo konkurence zahtevo za sodno varstvo sodišču posredovala šele 12. decembra: »To kaže na kontinuiran sporen način delovanja agencije v razmerju do družbe Agrokor, ki v celotnem postopku očitno ravna z nameni, ki niso skladni z njenimi zakonskimi pooblastili.«