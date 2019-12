Ena od dvanajstih redovnic novomeške skupnosti šolskih sester de Notre Dame je Slavka Cekuta, topla in prijetna sogovornica z velikim srcem, ki je bila enajst let misijonarka v Albaniji.

V tem adventnem času, ko se v njihovi skupnosti še posebno posvečajo molitvi in čakajo na prihod božiča, ji spomin uide na pripoved albanskega moža o tem, kako včasih v Albaniji niso smeli niti omeniti kakšnega krščanskega praznika.

Kristjani so bili namreč tam preganjani v času, ko so jim vladali Turki, in od leta 1944 do 1985, ko jim je vladal Enver Hoxha. Ta je državo razglasil za popolnoma ateistično. »Z vso silo si je prizadeval ubiti boga v srcih ljudi, a mu ni uspelo. Ljudje so se znašli različno in še danes se živo spominjam moža, ki je pripovedoval o tem, kako sta z ženo skrivaj postavila jaslice. To je bil namreč v tistem času skoraj zločin in nihče ni smel izvedeti, kaj se dogaja. Tako sta z ženo postavila jasli v omaro s perilom in jo odprla, ko sta bila čisto sama na božični večer. A le za hip, da sta ob njih pomolila, nato sta omaro spet zaprla in jo založila s perilom. Celo otrokom nista smela povedati za to svojo veliko skrivnost. Zaupala sta jim jo šele po tem, ko je bilo življenje za kristjane v Albaniji normalno,« z mirnim glasom pripoveduje sestra Slavka in spomini jo hitro odnesejo nazaj v deželo orlov, kjer se revščina in pomanjkanje kažeta še danes, tedaj, pred enajstimi leti, ko je začela misijon, pa je bilo še veliko huje.

Vas z imenom Trenutek sreče

Cilj, ki so si ga tedaj postavile šolske sestre kongregacije de Notre Dame, je bil, da pomagajo domačinom pri gradnji sirotišnice in izobraževalnega centra za žene ter zgradijo dom za dekleta, ki so bile prodana v prostitucijo in zlorabljena. Z majhnimi koraki so prišli do cilja, zrasla je vas, ki se imenuje Trenutek sreče. Ker v Albaniji ni bilo programa za vzgojitelje, sta s sestro iz Nemčije pripravili program, uvajali v delo domačine, jih spremljali… Vzgojni cilj je bil, da te otroke in mlade pripravijo na življenje.

»Ko sem prišla leta 2004 v Albanijo, je bilo zelo težko, veliko otrok je bilo brez staršev. Leta 1992 in 1993, ko se je dalo uiti iz Albanije, so namreč mnogi mladi starši migrirali v tujino, na Zahod, a ker so odšli brez dokumentov, se niso mogli vrniti. Tako je ostalo veliko otrok, ki so jih dali starim staršem ali pa v sirotišnice. Rasli so na cesti ali v slabih razmerah v državnih sirotišnicah. K nam so prihajali otroci, ki so bili na cesti, dejansko prepuščeni samim sebi od četrtega leta. Pripeljali so jih sorodniki, znanci, ljudje, ki so jih našli, kasneje socialne službe… Ostali so lahko do dopolnjenega 14. leta.

Potem so se morali znajti sami in nekateri so se vrnili k sorodnikom, kjer pa niso bili ravno dobrodošli. Predvsem dekleta. Zato so jih hitro poročili, zanosile so, nato pa so se zaradi nevzdržnih razmer spet znašle na cesti. In tako so prihajale nazaj k nam – noseče, uboge… Potem smo se odločili, da bomo za ta dekleta ustanovili poseben dom. Potrebovala so veliko spremljanja in na podlagi tega smo zgradili center za žene in dekleta, kasneje pa dom za dekleta v starosti od 14. do 20. leta. V tem času so se lahko izšolale, pomagali smo jim na različne načine, da so svoje notranje rane lahko zakrpale,« pripoveduje sestra Slavka Cekuta o velikem delu, ki je za njo.

»Zame je to globoka izkušnja in mislim, da me je Gospod vodil čez to, da danes drugače gledam na življenje. Že doma sem spremljala dekleta, prav tako iz socialno šibkih družin, in dostikrat sem z očitkom, češ starši so krivi, gledala nanje. Potem sem ugotovila, da nihče ni kriv. Stisko zdaj dosti bolje razumem, poklicana sem, da življenju vračam dostojanstvo,« pravi.

Po enajstih letih je bil projekt končan, vodstvene funkcije v vasi so prevzeli domačini in danes sami delajo naprej. »Moja naloga je, da jim zaupam, da se bo delo nadaljevalo, pa četudi malo drugače. Velika stopnja zrelosti je, da smo sposobni v določenem trenutku stvari prepustiti. Kot morata oče in mama spustiti svoje otroke v nekem trenutku, da gredo po svoje. Ko sedaj spremljam, kaj se tam dogaja, v tej vasi, ki smo jo pomagale zgraditi, sem nanje ponosna. Otroke in mlade vzgajajo v spoštovanju, pomagajo jim, da zaživijo novo življenje, da odkrijejo svojo življenjsko vizijo. Tudi sama sem jim vedno govorila – dokler imamo dve roki, nam ni treba trpeti revščine. Če si priden, četudi začneš z najnižjim delom, dobiš priložnosti, da lahko pokažeš še kaj več,« razmišlja o svojem delu, ki jo je zagotovo zaznamovalo, hkrati pa ji ponudilo možnost, da izpolni svoje mladostne sanje.